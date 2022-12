"प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म कर सकती है मोदी सरकार!", सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट ने मचाई खलबली

Highlights क्या प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को खत्म करेगी मोदी सरकार!, काशी-मथुरा के लिए खुल सकता है रास्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करके जताई संभावना, अफसरों के हवाले से कर रहे हैं दावा प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 साल 1947 के बाद से सभी धर्म स्थलों को उसी रूप में संरक्षित करने के विषय में है

दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने शुक्रवार को काशी के ज्ञानवापी विवाद और मथुरा विवाद में मुस्लिम पक्ष की ओर से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के हवाले से हिंदू पक्ष की दावेदारी खारिज किये जाने के संबंध में यह कहकर हड़कंप मचा दिया कि केंद्र सरकार इस एक्ट को खारिज कर सकती है और काशी और मथुरा में हिंदू मंदिरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकती है।

इस संबंध में ट्वीट करते हुए स्वामी ने कहा, "मुझे अधिकारियों से पता चला है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाया जा सकता है। मोदी सरकार विधेयक के जरिये इस कानून को समाप्त करेगी। मेरे रिट पिटिशन पर सुनवाई अब पूरी होने वाली थी और मैं यह केस कम से कम कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जीत भी लेता।"

I am hearing from officials that Places of Worship Act is being scrapped Modi government by bring a Bill to delete the Act. My WP was in an advanced state of conclusion and I would have won the case at least for Krishna Janmashtami Bhoomi temple and Gyan Vapi Kashi Vishwanath