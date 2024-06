Modi Cabinet 3.0: दस साल बाद फिर केंद्र में मंत्री बने जितिन प्रसाद, राहुल गांधी के दोस्त रहे...

Highlights जितिन प्रसाद ने यूपी में प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बना शुरू किया. जितिन प्रसाद के सियासी प्रभाव वाले क्षेत्र में भाजपा को जीते मिली. भाजपा ने उन्हें अपना युवा ब्राह्मण चेहरा बताना शुरू किया.

Modi Cabinet 3.0: केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में पीलीभीत संसदीय सीट से चुनाव जीते जितिन प्रसाद भी मंत्री बन रहे हैं. राहुल गांधी के मित्र रहे जितिन प्रसाद केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री रहे थे. इस तरह से करीब दस साल बाद वह केंद्र की कैबिनेट में वापसी करने वाले यूपी के सबसे युवा मंत्री हैं. जितिन प्रसाद वर्तमान में योगी सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं. मोदी कैबिनेट में उनका चयन ब्राह्मण कोटे के मंत्री के रूप में भी किया गया हैं. दो बार के सांसद रहे जितिन प्रसाद बीते विधानसभा चुनावों के ठीक पहले कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए थे. भाजपा ने उन्हें राज्यपाल कोटे से एमएलसी बनाकर कैबिनेट में शामिल किया और उन्हें प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाया.

#WATCH | BJP leader Jitin Prasada sworn-in as Union Minister in the Prime Minister Narendra Modi-led NDA government pic.twitter.com/sIf4OQpGmC