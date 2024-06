Modi 3.0 Updates: के. अन्नामलाई मोदी 3.0 कैबिनेट का हो सकते हैं हिस्सा, थोड़ी देर में संभावित मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की बैठक

Highlights कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं उनके साथ केंद्रीय सरकार का हिस्सा तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के. अन्नामलाई भी हो सकते हैं राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी के नाम भी लगभग तय

Modi 3.0 Updates: कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना काफी जरूरी हो गया है कि उनके साथ कौन-कौन कैबिनेट का हिस्सा होने जा रही है। आइए जानते हैं जिनके नामों की चर्चा सुर्खियों में है और उनके नाम लगभग तय हैं। अभी जो जानकारी सामने आई है, उसमें तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह दी जा सकती है। आज होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में माना जा रहा है कि अन्नामलाई केंद्रीय राज्य मंत्री की शपथ ले सकती हैं। यह बात मिंट ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा जानकारी सामने आई है।

