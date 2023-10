Mission Gaganyaan: आज इसरो के लिए बड़ा दिन; कुछ ही देर में गगनयान भरेगा पहली उड़ान, जानें कब-कहां, कैसे देखें लाइव

Mission Gaganyaan: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) गगनयान मिशन के लिए अपनी पहली परीक्षण उड़ान के साथ एक नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह शनिवार (21 अक्टूबर) को श्रीहरिकोटा से महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। आज इसरो और पूरे देश के लिए एक बड़ा दिन है।

यह भारत के पहले मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम गगनयान के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जो क्रू मॉड्यूल एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा और, महत्वपूर्ण रूप से, यह चंद्रयान-3 की सफलता का अनुसरण करता है।

गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के तहत, इसरो क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच एक परीक्षण वाहन के प्रक्षेपण के साथ मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा।

#WATCH | Visuals from Satish Dhawan Space Centre in Sriharikota, Andhra Pradesh as Indian Space Research Organisation (ISRO) will conduct Gaganyaan’s First Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1).#Gaganyaanpic.twitter.com/rEMqTr9sJt