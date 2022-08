रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली में फ्लैट उपलब्ध कराने का नहीं दिया गया कोई निर्देश: गृह मंत्रालय

Highlights गृह मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या को उनके देश वापस भेजने तक कानून के अनुसार निरुद्ध केंद्र में रखा जाना है मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने रोहिंग्या की वर्तमान बस्ती को निरुद्ध केंद्र घोषित नहीं किया है, उसे ऐसा तत्काल करने को कहा गया है

नई दिल्ली: रोहिंग्या शरणार्थियों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में अपार्टमेंट और पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाने वाली खबरों का गृह मंत्रालय ने बुधवार को खंडन किया। मंत्रालय ने कहा कि रोहिंग्या अवैध विदेशियों के संबंध में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं दिया है।

Govt of Delhi proposed to shift the Rohingyas to a new location. MHA has directed the GNCTD to ensure that the Rohingya illegal foreigners will continue at the present location as MHA has already taken up the matter of their deportation with the concerned country through MEA: MHA