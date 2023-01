सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी टीवी चैनलों को दी सख्त सलाह, एडवाइजरी जारी कर कहा- परेशान करने वाले फुटेज और तस्वीरों से करें सख्ती से परहेज

Highlights सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज टीवी चैनलों के लिए एक एडवाइजरी जारी किया है। इस एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा है कि परेशान करने वाले फुटेज और तस्वीरों को टीवी चैनल दिखाना बंद करें। यही नहीं मंत्रालय ने इस बात पर भी चिंता जताई है कि टीवी चैनलों पर चलाई जाने वाली हिंसक वीडियो में एडिटिंग नहीं हो रही है।

नई दिल्ली: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जारी किए गए एक एडवाइजरी में देश के सभी टीवी चैनलों को कहा है कि वे परेशान करने वाले फुटेज और तस्वीरों को दिखाने से सख्ती से परहेज करें। मंत्रालय के अनुसार, प्रोग्राम कोड के खिलाफ ब्लड, शवों और शारीरिक हमले की तस्वीरों काफी परेशान करने वाले है और इससे महिलाओं और बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है।

यही नहीं मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस तरीके के वीडियो जिसमें हिंसा दिखाई गई है, उनमें टीवी चैनलों द्वारा कोई एडिटिंग नहीं किया जा रहा है और इससे दर्शकों पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में मंत्रालय ने इसके लिए पूरी एडवाइजरी जारी की है और इसे पालन करने को कहा है।

देश के सभी टेलीविजन चैनलों को एडवाइजरी जारी करते हुए सोमवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि जिस तरीके से इन चैनलों पर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को लेकर हिंसा और हिंसा वाले दुर्घटनाएं और मौतें दिखाई जा रही है, वह परेशान करने वाला है।

