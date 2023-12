मीनाक्षी लेखी ने हमास पर संसद प्रश्नोत्तरी पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार, कहा- 'जांच से अपराधी का पता चल जाएगा'

Highlights अपने आधिकारिक हैंडल पर लेखी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार किया यह घटनाक्रम लेखी के नाम वाले एक दस्तावेज़ में हमास पर संसदीय प्रश्न का उत्तर दिखाए जाने के बाद आया एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, जांच से अपराधी का पता चल जाएगा

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को संसद के उस सवाल के जवाब पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया कि क्या भारत हमास को आतंकवादी समूह घोषित करने की योजना बना रहा है। यह घटनाक्रम लेखी के नाम वाले एक दस्तावेज़ में हमास पर संसदीय प्रश्न का उत्तर दिखाए जाने के बाद आया है। दस्तावेज एक्स पर साझा किया गया था।

बाद में अपने आधिकारिक हैंडल पर लेखी ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार करते हुए कहा, "आपको गलत सूचना दी गई है क्योंकि मैंने इस प्रश्न और इस उत्तर वाले किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।" मीनाक्षी लेखी विदेश मंत्री एस जयशंकर और प्रधानमंत्री कार्यालय को भी टैग किया है।

एक अन्य पोस्ट में केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'जांच से अपराधी का पता चल जाएगा।' शुक्रवार को, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा को सूचित किया कि भारत हमास-इजराइल युद्ध से उत्पन्न बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंतित है। संवाद और कूटनीति और संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देते हुए "संयम और तनाव कम करने" का आह्वान किया।"

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जब मीनाक्षी लेखी से अलग से पूछा गया कि क्या भारत हमास को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करेगा, जैसा कि इजराइल की मांग है, तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया।

उन्होंने कहा, "किसी संगठन को आतंकवादी घोषित करना गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आता है और किसी भी संगठन को आतंकवादी घोषित करने पर संबंधित सरकारी विभाग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विचार करते हैं।"

अतीत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जयशंकर ने क्षेत्र और दुनिया भर के कई नेताओं से बात की है, जिनमें इज़राइल के राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति शामिल हैं। बाद में, उद्धव सेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी एक्स के पास गईं और विदेश मंत्रालय से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा।

उन्होंने लेखी की पोस्ट को उद्धृत करते हुए लिखा, "नीचे दिए गए ट्वीट में मीनाक्षी लेखी जी अपने द्वारा दिए गए जवाब से इनकार कर रही हैं और खुद को अलग कर रही हैं, कहती हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि पीक्यू के जवाब के रूप में इसे किसने तैयार किया है क्योंकि उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।"

उन्होंने कहा, “क्या वह यह दावा कर रही है कि यह एक जाली प्रतिक्रिया है, यदि हाँ तो यह एक गंभीर उल्लंघन है और मौजूदा नियमों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के लिए आभारी रहूंगी।''

You have been misinformed as I have not signed any paper with this question and this answer @DrSJaishankar@PMOIndiahttps://t.co/4xUWjROeNH