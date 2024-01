Milind Deora: मिलिंद देवड़ा शिंदे गुट की शिवसेना में हुए शामिल, सीएम एकनाथ शिंदे ने किया स्वागत

Highlights देवड़ा ने रविवार को कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया वह मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने देवड़ा का ध्वज प्रदान कर शिवसेना में स्वागत किया

मुंबई: पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, जिन्होंने राहुल गांधी की पूर्व-पश्चिम भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से कुछ घंटे पहले रविवार को कांग्रेस के साथ अपने परिवार के 55 साल पुराने रिश्ते को खत्म कर दिया, दोपहर में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। देवड़ा मुंबई में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए और सीएम शिंदे ने उनका पार्टी ध्वज के साथ स्वागत किया। देवड़ा का यह कदम यह ग्रैंड ओल्ड पार्टी (कांग्रेस) के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं मिलिंद देवड़ा और कई अन्य कांग्रेस नेताओं को शिंदे में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा से कुछ घंटे पहले, एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें घटनाक्रम की जानकारी नहीं है, लेकिन मिलिंद देवड़ा का पार्टी में स्वागत है।

#WATCH | Former Congress leader Milind Deora joins Shiv Sena in the presence of Maharashtra CM Eknath Shinde, in Mumbai. Deora quit the Congress party today. pic.twitter.com/0Q0NCuV5yh

कई दिनों की अटकलों को खत्म करते हुए, मिलिंद देवड़ा, उद्धव सेना और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे की बातचीत से असंतुष्ट, देवड़ा ने रविवार को घोषणा की कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे। मिलिंद देवड़ा ने सुबह 8.36 बजे ट्वीट किया, "आज मेरी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन हुआ है। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है, जिससे पार्टी के साथ मेरे परिवार का 55 साल पुराना रिश्ता समाप्त हो गया है। मैं सभी नेताओं, सहकर्मियों और कार्यकर्ताओं का आभारी हूं।“

