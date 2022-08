बिहार के प्रवासी मजदूर पर जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने की फायरिंग, इलाज के दौरान हुई मौत

Highlights बांदीपोरा जिले में बिहार के एक प्रवासी मजदूर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अमरेज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

बांदीपोरा: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरुवार देर रात बिहार के एक प्रवासी मजदूर की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बांदीपोरा के सोदनारा सुंबल में 11-12 अगस्त की दरमियानी रात को आतंकवादियों ने बिहार के मधेपुरा जिले के मोहम्मद अमरेज के रूप में पहचाने जाने वाले प्रवासी मजदूर पर गोलियां चलाईं। अमरेज को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया।

समाचार एजेंसी एएनआई को मृतक के भाई ने बताया कि लगभग 12:20 बजे मेरे भाई ने मुझे जगाया और कहा कि फायरिंग शुरू हो गई है। वह (मृतक) आसपास नहीं था, हमें लगा कि वह शौचालय गया है। हम जांच करने गए, उसे खून से लथपथ देखा और सुरक्षा कर्मियों से संपर्क किया। उसे हाजिन लाया गया और बाद में रेफर कर दिया गया लेकिन उसकी मौत हो गई।

Around 12.20 am my brother woke me up & said that a firing has started. He (deceased) wasn't around, we thought he went to toilet. We went to check, saw him lying in a pool of blood & contacted security personnel. He was brought to Hajin & later referred but he died: His brother pic.twitter.com/3vFYSspvCa