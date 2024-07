Microsoft Server Crash: माइक्रोसॉफ्ट डाउन... लेकिन 'एक्स' चालू, एलन मस्क ने ली चुटकी

Highlights एक्स के सीईओ ने माइक्रोसॉफ्ट के डाउन होने पर ली चुटकी एलन मस्क ने कहा, यहां सब बंद है, लेकिन एक्स चालू है माइक्रोसॉफ्ट के डाउन होने से देशभर में पैदा हुई समस्या

Microsoft Server Crash: माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर डाउन होने से दुनियाभर में कोहराम मच गया है। सर्वर के डाउन होने से इसका असर विमान सेवा, बैंक सेवा पर पड़ा है, और तो और खबर दिखाने वाले मीडिया चैनल भी ऑफ एयर हो गए। दुनियाभर में माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होना चर्चा का विषय बन चुका है। लेकिन, एक्स के सीईओ एलन मस्क ने माइक्रोसॉफ्ट का मजाक उड़ाया है, एलन मस्क ने चुटकी लेते हुए कहा कि यहां सब कुछ बंद है, लेकिन एक्स चालू है। दरअसल, एक यूजर के पोस्ट पर एलन मस्क का रिएक्शन आया था।

माइक्रोसॉफ्ट डाउन होने के बाद कितनी समस्या पैदा हुई

माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से उड़ान संचालन प्रभावित होने पर भोपाल हवाई अड्डे के निदेशक रामजी अवस्थी ने कहा कि विमान संचालन सुचारू रूप से चल रहा है। यात्रियों को बोर्डिंग पास मैन्युअल रूप से दिया जा रहा है। उड़ान संचालन में कोई असामान्य देरी नहीं हुई है।

