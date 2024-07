Microsoft Cloud Outage Live Updates: चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली उड़ानें प्रभावित, हवाईअड्डे पर भारी भीड़, देखें वीडियो

Highlights Microsoft Cloud Outage Live Updates: सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। Microsoft Cloud Outage Live Updates: ‘ऑफलाइन’ माध्यम से काम करना पड़ा। Microsoft Cloud Outage Live Updates: हमारे सिस्टम फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से प्रभावित हैं जिसका असर पड़ रहा है।

Microsoft Cloud Outage Live Updates: माइक्रोसॉफ्ट की खराबी के कारण कई एयरलाइंस परिचालन बाधित हो गया है। चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। चेन्नई हवाई अड्डे पर नियमित यात्री सेवा गतिविधियां शुक्रवार को बाधित हुईं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि नियमित गतिविधियों में व्यवधान सर्वर में गड़बड़ी के कारण हुआ। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि वैश्विक व्यवधान के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय माइक्रोसॉफ्ट के संपर्क में है। वैश्विक व्यवधान से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का नेटवर्क प्रभावित नहीं है।

#WATCH | Delhi: Microsoft faces global outage, flight operations affected. Visuals from Indira Gandhi International Airport, Terminal 3.



The airport administration tweets, "Due to the global IT issue, some of the services at the Delhi Airport were temporarily impacted. We are… pic.twitter.com/2G5eDLsvLr — ANI (@ANI) July 19, 2024

#WATCH | Microsoft outage affecting flight operations: Bollywood actor Arjun Rampal, who arrived at the Mumbai airport; says, "Their servers are down, I don't know what has happened. I also have a ticket of another airline. I am going there..." pic.twitter.com/DqBBVU6r88 — ANI (@ANI) July 19, 2024

#WATCH | Mumbai, Maharashtra: On Microsoft global outage, MoS Civil Aviation Murlidhar Mohol says, "The whole world is witnessing this global outage as the cloud services of Microsft are down. In our country, the ground operations of airports have been affected... DGCA… pic.twitter.com/CiLXcyecvB — ANI (@ANI) July 19, 2024

विभिन्न एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए सलाह जारी की है। इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा को अपने नेटवर्क पर ऑनलाइन चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं में व्यवधान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें ‘ऑफलाइन’ माध्यम से काम करना पड़ा। इंडिगो ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा, “हमारे सिस्टम फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट की खराबी से प्रभावित हैं जिसका असर पड़ रहा है।

#WATCH | Delhi: A passenger says, "We are getting affected by this outrage of Microsoft...Our laptops are not getting switched on...There are long queues at the airport..." pic.twitter.com/nUMr9eoLir — ANI (@ANI) July 19, 2024

#WATCH | Bihar: Microsoft faces global outage, flight operations affected. Visuals from Jayprakash Narayan International Airport, Patna pic.twitter.com/yHRB4Zwy9w — ANI (@ANI) July 19, 2024

इस दौरान बुकिंग, चेक-इन, आपकी बोर्डिंग पास तक पहुंच और कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।” कंपनी ने कहा, “हम सभी पूरी तरह से सक्रिय हैं और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी डिजिटल टीम भी इन व्यवधानों को तेजी से हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के साथ मिलकर काम कर रही है।”

MEITY is in touch with Microsoft and its associates regarding the global outage.



The reason for this outage has been identified and updates have been released to resolve the issue.



CERT is issuing a technical advisory.



NIC network is not affected. — Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) July 19, 2024

किफायती एयरलाइन अकासा ने कहा, “हमारे सेवा प्रदाता के साथ बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं के कारण बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग प्रबंधन सेवाओं सहित हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। फिलहाल हम हवाई अड्डों पर ‘ऑफलाइन’ चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं।”

#WATCH | Tamil Nadu: A passenger at Chennai airport, Dev Mohanty says, "I had a flight to Goa and it has been cancelled. But, IndiGo did not inform us by text or e-mail. We have not received any form of intimation that the flight has been cancelled. On reaching here, I was told… https://t.co/MzOoY1BYWXpic.twitter.com/CRVp0zE8XR — ANI (@ANI) July 19, 2024

#WATCH | Mumbai: Microsoft faces global outage, flight operations affected. Visuals from Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport pic.twitter.com/1akiEGaAvg — ANI (@ANI) July 19, 2024

एयरलाइन ने तत्काल यात्रा की योजना बनाने वाले अपने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे एहतियातन चेक-इन के लिए हवाई अड्डे पर जल्दी पहुंचें। स्पाइसजेट ने कहा कि वह वर्तमान में अपने सेवा प्रदाता के साथ तकनीकी चुनौतियों का सामना कर रही है, जिससे बुकिंग, चेक-इन और बुकिंग कार्यक्षमताओं के प्रबंधन सहित ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। ‘इसलिए हमने सभी हवाई अड्डों पर ‘ऑफलाइन’ चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रिया सक्रिय कर दी है।’

#WATCH | Mumbai: A passenger says, "Microsoft is facing a global outage due to which there is a long queue inside...We have received a message that there will be a delay..." pic.twitter.com/cWiBm6MHrG — ANI (@ANI) July 19, 2024

