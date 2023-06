राजस्थानः 'महंगाई राहत शिविर' में नशे की हालत में नाचने लगा कर्मचारी, मूकदर्शक बने रहे शिविर प्रभारी, दोनों हुए निलंबित

Highlights एक अनुबंधित कर्मचारी शराब की खूबियां बताने वाले एक हिंदी गाने को बजा रहा था। इसी गाने पर एक कर्मचारी नशे की हालत में शिविर में नाचने लगा। वीडियो वायरल होने के बाद दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।

कोटाः राजस्थान के एक अस्पताल में एक सरकारी कर्मचारी के नशे में नाचने और एक अन्य के देखने का वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कर्मचारियों को मंगलवार निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि एक अनुबंधित कर्मचारी को शराब की खूबियां बताने वाले एक हिंदी गाने को बजाने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी इसी गाने पर नाच रहा था। मामला बारां जिले की है। यहां जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के लाइनमैन राम अवतार वर्मा को जिला अस्पताल के परिसर में ‘महंगाई राहत शिविर’ में तैनात किया गया था। उन्होंने बताया कि वर्मा सोमवार को नशे की हालत में अस्पताल पहुंचा और उसने अनुबंधित कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर विशाल वैष्णव को शराब से जुड़ा कोई गाना बजाने को कहा।

Rajasthan | Ramavtar Verma - a helper at Jaipur Vidyut Vitran Nigam Limited, Baran and Ramdayal Meghwal - a helper in Nagar Parishad recommended for suspension by Baran administration.



In a viral video, Verma was seen dancing in an inebriated state at a 'Mehengai Rahat Camp'… pic.twitter.com/njr19MHKJb