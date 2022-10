महबूबा मुफ्ती ने शोपियां जिले में हाईब्रिड आतंकी के मारे जाने पर किया सवाल, की जांच की मांग

Highlights हाइब्रिड आतंकी सुरक्षा बलों और आंतकवादियों की मुठभेड़ के दौरान एक अन्य आतंकवादी द्वारा गोली लगने के कारण मारा गया। हाइब्रिड आतंकी उन लोगों को कहा जाता है जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता और वे किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के बाद सामान्य जीवन जीने लगते हैं। इमरान बशीर गनी को मंगलवार तड़के शोपियां जिले के हरमेन में उत्तर प्रदेश के मजदूरों की हत्या में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

श्रीनगर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकवाद-रोधी अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के एक गिरफ्तार हाईब्रिड आतंकी के मारे जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कश्मीर की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अगर कोई आतंकी पुलिस हिरासत में मारा जाता है तो कोई और कैसे सुरक्षित महसूस कर सकता है?

मुफ्ती ने कहा, "कश्मीर क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है और नागरिकों की हत्याओं में वृद्धि एक बड़ी चिंता का विषय है। मैं कश्मीरी पंडितों और सिविल मजदूरों की हत्याओं की निंदा करता हूं। मैं हाइब्रिड आतंकी (इमरान गनी) की हत्या की जांच की मांग करती हूं, जिसे एक अन्य आतंकी ने भी मारा था। इसकी गहन जांच की जरूरत है। हमारे यहां कैच एंड किल की नीति नहीं हो सकती, जैसा कि एक समय में पंजाब में प्रचलित था।"

I demand an investigation be done into the killing of the Hybrid Terrorist (Imran Bashir Ganie) who was killed by another militant too. It needs to be thoroughly investigated. We cannot have a catch-and-kill policy here as was prevalent in Punjab at one point of time: PDP chief pic.twitter.com/Knk4Fk4tYR