जम्मू-कश्मीर सरकार की 'यूनिक आईडी' योजना पर बोलीं महबूबा मुफ्ती- कश्मीरियों को गहरे शक की निगाह से देखा जाता है

श्रीनगर: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाने की जम्मू-कश्मीर प्रशासन की प्रस्तावित योजना के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा उठाई गई चिंताओं को दोहराया। मुफ्ती ने कहा कि सभी परिवारों के लिए अद्वितीय आईडी बनाने की योजना कश्मीर निवासियों के जीवन पर लोहे की पकड़ मजबूत करने की एक और निगरानी रणनीति है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कश्मीर के लोगों को गहरे संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और प्रस्तावित योजना व्यापक विश्वास घाटे का प्रतीक है, विशेष रूप से 2019 के बाद, जिस वर्ष जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था।

इसी क्रम में महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करते हुए लिखा, "जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए 'एक अद्वितीय परिवार आईडी' बनाना 2019 के बाद से बढ़ते विश्वास घाटे का प्रतीक है। कश्मीरियों को गहरे संदेह के साथ देखा जाता है और यह उनके जीवन पर लोहे की पकड़ को मजबूत करने के लिए एक और निगरानी रणनीति है।"

Creating ‘a unique family ID’ for J&K residents is emblematic of the widening trust deficit esp post 2019. Kashmiris are viewed with deep suspicion & this is another surveillance tactic to tighten the iron grip on their lives. https://t.co/BMeTXdP82s