महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर हमला, बोलीं- "लोकतंत्र के खंभे बुरी तरह से हिल गए हैं, विपक्षी कांग्रेस की अगुवाई में इकट्ठा हों तभी बचेगा लोकतंत्र"

कश्मीर: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जम्मू-कश्मीर में सरकार चला चुकीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने देश की मौजूदा सियासत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र में एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा सरकार लोकतंत्र की बुनियाद को खोखला करने का काम कर रही है।

पूर्व सीएम मुफ्ती ने भाजपा के खिलाफ सभी विपक्षी दलों के एक होने की अपील करते हुए कहा कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी खेमा मजबूत हो और भाजपा को हराने के लिए मिलकर काम करे।

महबूबा मुफ्ती ने विधायिका के साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका की मौजूदा स्थिति को रेखांकित करते हुए कहा, "लोकतंत्र के खंभे बुरी तरह से हिल गए हैं। पहले मुस्लिम समुदाय निशाने पर था, उसके बाद दलित निशाने पर हैं और उसके बाद अन्य समुदाय भी निशाने पर आएंगे और अंत में यह बीजेपी बनाम सभी होगा। यह अच्छा है कि विपक्षी दल कांग्रेस के साथ आ रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र को बचाने का यही एकमात्र तरीका है।"

