मेघालय: यूडीपी और पीडीएफ ने राज्य में सरकार बनाने के लिए एनपीपी को अपना समर्थन दिया

शिलांग: मेघालय में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (पीडीएफ) ने रविवार को राज्य में सरकार बनाने के लिए एनपीपी को अपना समर्थन दिया है। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले, यूडीपी और पीडीएफ ने राज्य में सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) को अपना समर्थन दिया है।

यूडीपी के अध्यक्ष मेटबाह लिंगदोह ने समाचार एजेंसी एएनआई को इस घटनाक्रम की पुष्टि की। लिंगदोह ने बताया कि हमने (यूडीपी और पीडीएफ) ने एनपीपी को अपना समर्थन दिया है। यूडीएफ और पीडीएफ का समर्थन मिलने के बाद अब एनपीपी की संख्या बढ़कर 45 हो गई है।

59 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के परिणाम में सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) ने 26 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि, एनपीपी 60 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े को नहीं छू सकी। यूडीपी और पीडीएफ से पहले एनपीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया है। 2 मार्च को आए चुनाव परिणाम में यूडीपी 11 सीटें जीतकर राज्य की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। जबकि भाजपा और पीडीएफ के खाते में 2-2 सीटें आई हैं।

