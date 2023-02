MCD standing committee: दिल्ली उच्च न्यायालय में आप को झटका, स्थायी समिति के दोबारा चुनाव पर रोक, महापौर शैली ओबेरॉय को दिया निर्देश

Highlights महापौर को परिणामों को स्वीकार कर घोषणा करनी चाहिए। महापौर शैली ओबरॉय का आह्वान ‘‘अलोकतांत्रिक और अंसवैधानिक’’ है। भाजपा सदस्य सोमवार को सदन में जाएंगे।

नई दिल्लीः स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए दिल्ली नगर निगम की महापौर शैली ओबेरॉय द्वारा जारी पुनर्निर्वाचन नोटिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। एमसीडी स्थायी समिति पर कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। कोर्ट ने एलजी, मेयर को नोटिस जारी किया है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि नियम कहीं भी नहीं दर्शाते हैं कि दिल्ली के महापौर के पास स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को अमान्य घोषित करने का अधिकार है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पहले हुए चुनाव के नतीजे घोषित किए बिना महापौर द्वारा दोबारा चुनाव की घोषणा करना, प्रथम दृष्टया नियमों का उल्लंघन प्रतीत होता है।

Delhi HC stays re-election notice issued by MCD Mayor Shelly Oberoi to elect six members of standing committee