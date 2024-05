MBOSE HSSLC Result 2024: शिलांग की फेरी फिलारिशा वान ने कॉमर्स स्ट्रीम में किया टॉप, सोहन भट्टाचार्जी ने साइंस में

By आकाश चौरसिया | Published: May 8, 2024 11:55 AM

Next

MBOSE HSSLC Result 2024: मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (MBOSE) के नतीजे जारी हो गए हैं। इनमें कॉमर्स स्ट्रीम से फेरी फिलारिशा वान ने टॉप किया, जबकि सोहन भट्टाचार्जी साइंस में अव्वल रहें।