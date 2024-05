Dombivli MIDC Blast: डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दूर तक उड़ा धुएं का गुब्बार; बचाव कार्य जारी (Watch Video)

Mumbai:महाराष्ट्र के ठाणे जिले के डोंबिवली केमिकल फैक्ट्री में गुरुवार को भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि पूरे इलाके में दूर तक धुएं का गुब्बार देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि आग फैक्टी में लगे बॉयलर फटने के बाद लगी है जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। यह घटना डोंबिवली एमआईडीसी क्षेत्र के चरण 2 में रासायनिक कारखाने में बताई गई थी।

Mumbai: A massive fire explosion occurred in a boiler at a company in MIDC Phase 2, Dombivli, triggering a fierce fire! The fire brigade and rescue team rushed to the scene pic.twitter.com/ko88CJxKta