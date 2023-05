दिल्ली में छाया अँधेरा, तेज हवाएं और बारिश के कारण कई फ्लाइट्स प्रभावित, एयरपोर्ट ने यात्रियों को दी ये सलाह

By अनिल शर्मा | Published: May 27, 2023 08:11 AM

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार सुबह दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में बारिश और आंधी की भविष्यवाणी की थी। मौसम में अचानक बदलाव से उत्तर भारत में गर्म मौसम की स्थिति से राहत मिलने की उम्मीद है।

दिल्ली में छाया अँधेरा, तेज हवाएं और बारिश के कारण कई फ्लाइट्स प्रभावित, एयरपोर्ट ने यात्रियों को दी ये सलाह