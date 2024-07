'मोदीजी से बात करने के बाद उसने एक और पदक जीता', मनु भाकर के पिता ने पेरिस 2024 ओलंपिक में बेटी के दूसरे कांस्य पदक का श्रेय पीएम को दिया

फरीदाबाद:मनु भाकर के पिता रामकिशन भाकर ने मंगलवार को पेरिस 2024 ओलंपिक में अपना दूसरा पदक जीतने के बाद अपनी बेटी से बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। मनु भाकर ने स्वतंत्रता के बाद खेलों के एक ही संस्करण में दो पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया।

भाकर ने कुछ दिन पहले महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और इसके बाद उन्होंने हमवतन सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में एक और समान रंग का पदक जीता। पीएम मोदी ने पिछले हफ्ते भाकर के पहले पदक के बाद उनसे फोन पर बात की थी और मंगलवार को सोशल मीडिया पर भारतीय जोड़ी को बधाई दी।

22 वर्षीय मनु के पिता ने ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री को श्रेय दिया। उन्होंने कहा, हम सभी खुश हैं कि इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। मनु को खेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी से जिस तरह का समर्थन मिला है, उसने उसे अच्छा खेलने के लिए प्रोत्साहित किया है।

रामकिशन ने पत्रकारों से कहा, "जब प्रधानमंत्री मोदी किसी बच्चे से बात करते हैं, तो उनमें 80 प्रतिशत ऊर्जा का संचार हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मोदीजी से बात करने के बाद मनु ने एक और पदक जीता है।" ये पत्रकार समारोह की झलक पाने और मनु के परिवार से बात करने के लिए भाकर के निवास पर एकत्र हुए थे।

Faridabad, Haryana: "When PM Modi talks to a child, they get an 80% energy boost. You can see that after he talked to Manu, she won again the medal..." says Manu Bhaker's father pic.twitter.com/6Oi4GLW5H6