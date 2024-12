Manmohan Singh Memorial: सरकार ने मान ली कांग्रेस की मांग! गृह मंत्रालय ने पूर्व पीएम के मेमोरियल की जगह की तय

Manmohan Singh Memorial: पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की मांग गृह मंत्रालय ने मान ली है। गृह मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का फैसला किया है, जिनका गुरुवार रात निधन हो गया था, और इस बारे में उनके परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सूचित कर दिया गया है।

शुक्रवार को देर रात “पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह के स्मारक के संबंध में मामले के तथ्य” शीर्षक से जारी एक विज्ञप्ति में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जगह आवंटित करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया था कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए, जहां स्मारक बनाया जा सके।

उन्होंने यह पत्र प्रधानमंत्री मोदी से मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने के बारे में बात करने के बाद लिखा, जो दो कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे और देश के लोगों द्वारा उनका सम्मान किया जाता था।

खड़गे ने कहा कि आज सुबह हमारी टेलीफोन पर हुई बातचीत के संदर्भ में, जिसमें मैंने डॉ. मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार, जो कल यानी 28 दिसंबर 2024 को होगा, उनके अंतिम विश्राम स्थल पर करने का अनुरोध किया, जो भारत के महान सपूत की स्मृति के लिए एक पवित्र स्थल होगा।

खड़गे ने अपने दो पन्नों के पत्र में कहा, "यह राजनेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारकों को उनके अंतिम संस्कार के स्थान पर रखने की परंपरा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।"

