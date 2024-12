Manmohan Singh Last Rites: कांग्रेस कार्यालय में दर्शन के लिए रखा जाएगा पूर्व पीएम का पार्थिव शरीर, आज सुबह 11.45 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार; पढ़ें अपडेट

Manmohan Singh Last Rites: भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यालय में दिवंगत पूर्व पीएम डॉ. मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर सुबह 8:30 बजे पार्टी कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद पारिवारिक रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार होगा।

आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली के निगमबोध घाट पर सुबह 11.45 बजे किया जाएगा। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने एक संदेश में कहा, "सरकार ने निर्णय लिया है कि डॉ. मनमोहन सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार 28 दिसंबर, 2024 को सुबह 11:45 बजे निगमबोध घाट, नई दिल्ली में होगा।"

मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर को 92 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारी से जूझने के बाद निधन हो गया, जिसके बाद दुनिया भर से शोक और श्रद्धांजलि की लहर दौड़ गई। सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में सात दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है।

#WATCH | Delhi: Visuals from the Congress Party office where the mortal remains of Late Former PM Dr Manmohan Singh will be kept at 8:30 am for the party workers to pay their last respects. After that last rites will take place as per the family rituals. pic.twitter.com/VLZZNR1nQO

जानिए अब तक के अपडेट

- मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर शनिवार को सुबह 8 बजे उनके आवास से कांग्रेस के अकबर रोड मुख्यालय ले जाया जाएगा, जहां जनता को अपनी संवेदना व्यक्त करने की अनुमति होगी।

- सुबह 9.30 बजे निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां 11.45 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात कहा कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करेगी।

- मंत्रालय ने कहा कि यह बात उनके परिवार और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बता दी गई है, जिन्होंने आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर किया जाए जहां उनका स्मारक बनाया जा सके।

- गृह मंत्रालय ने कहा कि इस बीच, दाह संस्कार और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा सकती हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट का गठन किया जाना है और उसके लिए स्थान आवंटित किया जाना है।

- यह घोषणा कांग्रेस द्वारा यह आरोप लगाए जाने के बाद की गई कि मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान न मिलना देश के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमारे देश के लोग यह समझने में असमर्थ हैं कि भारत सरकार उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए स्थान क्यों नहीं खोज पाई जो उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों से राष्ट्र के लिए अनुकरणीय सेवा के अनुरूप है।"

- इस बीच, दिल्ली यातायात पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले एक एडवाइजरी जारी की है। रिंग रोड (महात्मा गांधी मार्ग), निषाद राज मार्ग, बुलेवार्ड रोड, एसपीएम मार्ग, लोथियन रोड और नेताजी सुभाष मार्ग पर सुबह 7 बजे से संभवतः दोपहर 3 बजे तक यातायात प्रतिबंध, विनियमन और डायवर्जन लगाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने यह भी सलाह दी है।

#WATCH | Delhi: "We have come here from East Delhi to pay our last respects to the Late Former PM Dr Manmohan Singh... He was one of the best economists. My husband and I came here to give a last tribute. We hope we are allowed in but if we are not allowed due to security… pic.twitter.com/v6f8PP3gnP