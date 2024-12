Manmohan Singh Demise: शनिवार को होगा पूर्व पीएम का अंतिम संस्कार, सरकार ने की 7 दिनों के शोक की घोषणा

Manmohan Singh Demise: भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। बीती गुरुवार रात उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। 92 साल के मनमोहन सिंह न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि एक कुशल अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान दिया है। भारत सरकार में मनमोहन सिंह का सफर 1971 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद से शुरू हुआ था, वे पिछले कुछ समय से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा तक, देश और दुनिया भर के नेताओं और नागरिकों ने सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया।

#WATCH | Belagavi, Karnataka: On the demise of former PM Dr Manmohan Singh, Congress leader Sachin Pilot says, " Dr Manmohan Singh's passing is the end of an era. Manmohan Singh ji and his life, contributions he made...he led from the front. He was remembered for his honesty and… pic.twitter.com/PFZo9YS5ZI — ANI (@ANI) December 27, 2024

1932 में पंजाब में जन्मे मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक दो बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। सदन में 33 साल की लंबी सेवा के बाद वे इस साल की शुरुआत में राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन से जुड़े 10 बड़े अपडेट

1- डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने सात दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। साथ ही 27 दिसंबर को होने वाले सभी सरकारी कार्यों को रद्द कर दिया गया है।

2- पूर्व पीएम के पार्थिव शरीर को दिल्ली के मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित उनके आवास पर रखा गया है। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

#WATCH | Lucknow, UP | National flag atop Lok Bhawan flies at half mast to mourn the passing away of former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/wN2FGW82hw — ANI (@ANI) December 27, 2024

3- शनिवार, 28 दिसंबर को मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा।

4- आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार और प्रशंसकों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, जिनका गुरुवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कहा, "एक साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद, उन्होंने देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित किया। भारत के लिए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ. सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और संजोया जाएगा।"

5- कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मनमोहन सिंह के सम्मान में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की।

6- कांग्रेस ने गुरुवार को घोषणा की कि पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में अगले सात दिनों के लिए पार्टी के स्थापना दिवस समारोह समेत सभी आधिकारिक कार्यक्रम रद्द रहेंगे। इसके अलावा, कांग्रेस ने शुक्रवार को कर्नाटक के बेलगाम में अपनी 'जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली' भी रद्द कर दी।

#WATCH | Delhi | On the demise of former PM Dr Manmohan Singh, Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu Kinjarapu says, "It is a great loss for the nation. I offer my condolences to his family. He has always been an inspiration, especially to the youngsters. His… pic.twitter.com/Hx7Lg3pjv4 — ANI (@ANI) December 27, 2024

7- केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में सात दिवसीय शोक की घोषणा की। इस अवधि के दौरान पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और इन सात दिनों के दौरान कोई आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। विदेशों में सभी भारतीय मिशनों और उच्चायोगों से भी आधा झुका रहने का अनुरोध किया गया है।

#WATCH | Chennai: Tamil Nadu CM MK Stalin leaves from his residence.



He will be going to Delhi to pay final respects to former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/9DoeDwI75G — ANI (@ANI) December 27, 2024

8- भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल के दौरान पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में काली पट्टी बांधी, जिनका गुरुवार रात निधन हो गया था।

#WATCH | Delhi | Union Home Minister Amit Shah arrives at the residence of former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/Gvk7LbNY8e — ANI (@ANI) December 27, 2024

9- अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ने "अपने सबसे शानदार बेटों में से एक" को खो दिया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद ने लिखा कि उन्होंने पूर्व पीएम को एक "उदार पिता की तरह" और मालदीव के अच्छे दोस्त के रूप में पाया।

10- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के घर जा सकते हैं, जिनका गुरुवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। इससे पहले, पीएम मोदी ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि "भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक के निधन पर शोक मना रहा है।"

#WATCH | The Congress flag at Congress headquarters in Delhi at half mast following the passing away of former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/D68ao7exWB — ANI (@ANI) December 27, 2024

