"मनीष सिसोदिया-सत्येंद्र जैन भ्रष्ट और देशद्रोही", कांग्रेस ने लगाये दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर, शुरू हुआ घमासान

Highlights मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस उतरी सीधे मैदान में कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर लगाये "मनीष सिसोदिया-सत्येंद्र जैन भ्रष्ट और देशद्रोही" के पोस्टर पोस्टर से साफ है कि भाजपा और कांग्रेस आप के कथित भ्रष्टातार के खिलाफ एक ही खेमे में हैं

दिल्ली:मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही अघोषित नूरा कुश्ती में आज उस समय दिलचस्प मोड़ आ गया, जब कांग्रेस ने इस मुद्दे पर आप के खिलाफ फ्रंटफुट पर खेलना शुरू कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली में, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के बड़े-बड़े पोस्टर नजर आ रहे हैं और उन पोस्टर्स पर लिखा है "मनीष सिसोदिया-सत्येंद्र जैन भ्रष्ट और देशद्रोही"।

कांग्रेस की ओर से जारी इन पोस्टरों से एक बात अब स्पष्ट हो गई है कि कम से कम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन या फिर आम आदमी पार्टी के कथित भ्रष्टाचार के आरोप पर कांग्रेस और भाजपा एक ही खेमें में दिखाई दे रहे हैं।

Delhi Congress puts up posters over AAP leaders Manish Sisodia-Satyendar Jain, outside AICC & Delhi Congress offices



Sisodia was arrested by CBI in Feb in excise policy case. Jain was arrested by ED in 2022 in a case of hawala transactions related to a Kolkata-based company pic.twitter.com/PCQMcriv2w