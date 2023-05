दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की 2,500 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम

Highlights दिल्ली HC ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा अदालत में मामले को 11 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर नियमित जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका दायर की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशाल (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की अदालत में 2,500 पन्नों की पूरक चार्जशीट दायर की, जिसमें केंद्रीय जाँच एजेंसी ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है।

सिसोदिया को सीबीआई और ईडी ने क्रमश: 26 फरवरी और 9 मार्च को दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के लिए और नीति से उत्पन्न धन को कथित तौर पर वैध बनाने के लिए गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा। मामले को 11 मई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

Delhi excise policy case | ED files over 2000 pages supplementary chargesheet against AAP leader and former Delhi Dy CM Manish Sisodia.