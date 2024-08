VIDEO: सिसोदिया ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद, किया हनुमान चालीसा का पाठ, देखें वीडियो

Highlights Manish Sishodia Visit Hanuman Mandir: सिसोदिया ने लिया बजरंगबली का आशीर्वाद Manish Sishodia Rajghat: राजघाट में मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी।

Manish Sishodia Visit Hanuman Mandir and Rajghat: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया शुक्रवार को जेल से बाहर आ गए हैं और आज मनीष सिसोदिया दिल्ली के प्राचीन कनॉट प्लेस वाले हनुमान मंदिर में पूजा करने पहुंचे हैं, यहां सिसोदिया ने हनुमान मंदिर में पूजा के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी किया।

सोशल मीडिया पर सिसोदिया ने लिखा है, "प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये हनुमान जी की मुझ पर कृपा थी जो मैं आज आप सब के बीच हूं। हनुमान जी की मुख्यमंत्री @ArvindKejriwal जी पर भी विशेष कृपा है, वे जल्द ही हम सब के बीच होंगे। बजरंग बली की जय!"।

मनीष सिसोदिया 17 महीने से जेल में थे, रिहाई के बाद सिसोदिया फिर से दिल्ली सरकार में बतौर मंत्री शामिल हो सकते हैं, वीडियो में नेता संजय सिंह ने बताया की सिसोदिया मंदिर के बाद राजघाट जाएंगे, इसके बाद पार्टी ऑफिस में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे, मंदिर के बाहर आम आदमी के समर्थकों की भीड़ नजर आई। राजघाट में मनीष सिसोदिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी।

#WATCH | Delhi: AAP MP Sanjay Singh says, "...The fight that has started under the leadership of Arvind Kejriwal for education, health, electricity, water and to provide facilities to the common man, we will take a pledge to take that forward. After this, we will go to Rajghat… pic.twitter.com/Byw6xZZYY5