मणिपुर में छिटपुट हिंसा; 13,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, 1,100 से अधिक लोग पहुंचे असम

इंफालः मणिपुर की इंफाल घाटी में बड़े पैमाने पर सुरक्षाबलों की मौजूदगी के बीच शुक्रवार को हिंसा की छिटपुट घटनाओं के साथ स्थिति आम तौर पर शांत रही। राज्य में पिछले 48 घंटों के दौरान हुई हिंसा पर काबू पाने एवं शांति कायम करने के लिए पड़ोसी राज्यों से सड़क और हवाई मार्ग से अधिक बल भेजे गए हैं।

एक रक्षा प्रवक्ता ने कहा कि कुल 13,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इंफाल और अन्य हिंसा प्रभावित इलाकों में सेना फ्लैग मार्च कर रही है। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू का बयान आया है कि मणिपुर में जो भी हिंसा भड़की है वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत सरकार आवश्यक कार्रवाई और संभावित कदम उठा रही है।

