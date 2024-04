Lok Sabha Elections 2024 Phase 1 Voting: मणिपुर में मतदान के दौरान हिंसा, इंफाल के पोलिंग बूथों पर रुका मतदान

Lok Sabha Elections 2024 Phase 1 Voting: लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दौरान मणिपुर में हिंसा की खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज 21 राज्यों में वोटिंग हो रही है जिनमें से एक मणिपुर भी है। कड़ी सुरक्षा के बावजूद इंफाल में मतदान में बाधा देखने को मिली।

इम्फाल में दो प्रमुख स्थानों-5 थोंगजू और 31 खोंगमान जोन में मतदान अचानक रुक गया। महिलाओं के एक समूह द्वारा अनियमितताओं का आरोप लगाने, अराजकता फैलने और चुनावी प्रक्रिया रोकने के बाद व्यवधान उत्पन्न हुआ। बढ़ती स्थिति को देखते हुए मौके पर मौजूद मतदान अधिकारी को मतदान केंद्र बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि मतदाता केंद्र पर उथल-पुथल मची हुई है।

#WATCH | Manipur: Polling stopped at 5 Thongju, 31 Khongman Zone in Imphal after some women alleged irregularities and created a ruckus. The polling officer closed the polling booth: Imphal East DC#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/OvkLOp7wBp — ANI (@ANI) April 19, 2024

मणिपुर में गोलीबारी

दूसरी ओर, आज सुबह मणिपुर में एक मतदान केंद्र के पास गोलियां चलाई गईं। ऑनलाइन प्रसारित हो रहे 25 सेकंड के वीडियो में तेजी से दो गोलियों की आवाज आने से पहले हंगामा और लोगों को चिल्लाते हुए दिखाया गया है। फिर तीसरी गोली सुनाई देती है। गोलियों की तड़तड़ाहट चारों ओर फैल गई जो कि मशीन गन से की गई।

यह स्पष्ट नहीं है कि मणिपुर की दो सीटों - आंतरिक मणिपुर और बाहरी मणिपुर में से किस सीट पर गोलियां चलाई गईं। 2019 के चुनाव में इनर सीट बीजेपी के थौनाओजम बसंत कुमार सिंह ने जीती थी।

VIDEO | Lok Sabha Elections Phase 1: Violence reported at Iroisemba polling station in Imphal West, Manipur; EVMs destroyed. More details are awaited.#LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024

(Source: Third Party)

(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/GA7FEHmTPJ — Press Trust of India (@PTI_News) April 19, 2024

बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के 21 राज्य और 102 निर्वाचन क्षेत्र सांसदों के अगले समूह को चुनने के लिए वोट डाले गए। 2024 के आम चुनाव देश भर में सात चरणों में होने वाले हैं, जो 1 जून को समाप्त होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती और परिणाम की घोषणा 4 जून को होगी।

