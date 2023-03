ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2024 में 'भाजपा-कांग्रेस से समान दूरी' के फार्मूले पर हुईं सक्रिय, आज एचडी कुमारस्वामी से करेंगी मुलाकात

Highlights ममता बनर्जी कांग्रेस-वाम रहित भाजपा विरोधी तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर हुई खासी सक्रिय ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव से दे रही हैं पूर्व गैर भाजपा-गैर कांग्रेस का नारा इसके लिए वो सपा के अखिलेश यादव और बीजद के नवीन पटनायक से कर चुकी हैं मुलाकात

कोलकाता: तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस और वाम रहित भाजपा विरोधी तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर खासी सक्रिय हो गई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव से पहले गैर भाजपा-गैर कांग्रेस का नारा लगाते हुए विभिन्न राज्य के क्षेत्रीय दलों का गठबंधन बनाने के लिए ताबड़तोड़ बैठक कर रही हैं।

इसी क्रम में ममता बनर्जी ने बीते गुरुवार को भुवनेश्वर में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। अब अटकलें लग रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी शुक्रवार को जनता दल (सेक्यूलर) प्रमुख एचडी कुमारस्वामी से भी मुलाकात करेंगी।

ममता बनर्जी तीसरे मोर्चे की कवायद में गुरुवार को नवीन पटनायक से मुलाकात करने से पहले उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल और समाजवादी पार्टी की अगुवाई करने वाली अखिलेश यादव से भी एक सप्ताह पूर्व कोलकाता स्थित अपने आवास पर मुलाकात कर चुकी हैं।

समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के अनुसार ममता बनर्जी शुक्रवार की शाम में शाम 4 बजे कोलकाता के अपने आवास पर एचडी कुमारस्वामी से मिलेंगी। इस बैठक के संबंध में तृणमूल के एल नेता नाम न छापने की शर्त पर पीटीआई से कहा, “ममता बनर्जी और एचडी कुमारस्वामी देश के मौजूदा हालात और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पराजित करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे।”

उम्मीद जताई जा रही है कि ममता बनर्जी एचडी कुमारस्वामी को भी कांग्रेस से दूरी बनाते हुए तीसरे मोर्चे के विकल्प के विषय में चर्चा करेंगी, जैसा की वो नवीन पटनायक और अखिलेश यादव के साथ पहले ही कर चुकी हैं।

गौरतलब है कि एचडी कुमारस्वामी वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पूर्व भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता में बुलाई गई विपक्षी दलों की बैठक में भाग ले चुके हैं। इसलिए अब उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 के पहले ममता बनर्जी एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक रवैया अख्तियार करते हुए दोनों प्रमुख दलों के विपरित विचारों वाले दल को लामबंद करने का प्रयास कर रही हैं।

इससे पहले गुरुवार की शाम में ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद प्रेस से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा को समान दूरी पर रखेंगी और जनता के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरेंगी।

वहीं मुख्यमंत्री पटनायक ने कहा, "ममता जी और हमारे बीच देश के संघीय ढांचे को और मजबूत बनाने के लिए गहन चर्चा हुई। यह कोई राजनैतिक मुलाकात नहीं बल्कि एक सामान्य शिष्टाचार की मुलाकात थी।” नवीन पटनाक की बात का समर्थन करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, “मैं नवीन पटनायक जी की बातों से पूरी तरह से इत्तेफाक रखती हूं, देश में आज जो हालात हैं, संघीय व्यवस्था को और भी मजबूत करने के लिए सभी क्षेत्रीय दलों को एक साथ आना चाहिए।”

Get the latest Election News Key Constituencies live updates and Election Schedule for Lok Sabha Elections 2019 on www.lokmatnews.in/elections/lok-sabha-elections