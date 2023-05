ममता बनर्जी ने कहा, "अमित शाह मेरी चिट्ठी के बाद हिंसा प्रभावित मणिपुर के दौरे पर गये"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 31, 2023 07:20 AM

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जब उन्होंने गृह मंत्रालय से मणिपुर जाने की इजाजत मांगी तो उसके बाद गृह मंत्रालय आनन-फानन में एक्टिव हुआ और अमित शाह का मणिपुर दौरा तय किया गया।

फाइल फोटो