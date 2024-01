'अल्लाह की कसम, बीजेपी की मदद की तो कोई माफ नहीं करेगा', ममता बनर्जी का विवादित भाषण हुआ वायरल, भाजपा भड़की

Highlights ममता बनर्जी का विवादित भाषण हुआ वायरल वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने किया तीखा प्रहार अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो वीडियो शेयर किए

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक विवाद में फंसती नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी पर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन साम्प्रदायिक भाषण देने का आरोप है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ममता का एक वीडियो शेयर करके उनपर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है और उन्हें पश्चिम बंगाल की शांति और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है।

वीडियो शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, 22 जनवरी को, "अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन, ममता बनर्जी ने हिंदू भावनाओं की घोर उपेक्षा करते हुए, 'सर्व धर्म समभाव' रैली आयोजित की और अपनी नग्न सांप्रदायिकता को उजागर किया। 'काफिर' का मजाक उड़ाया और धमकी दी।"

On 22nd Jan, the day of Pran Pratistha at the Ram Mandir in Ayodhya, Mamata Banerjee, in brazen disregard of Hindu sentiments, held a ‘Sarv Dharm Sambhav’ rally and unleashed her naked communalism, making the ‘kafir’ jibe and threatening in the name of Allah, those who help the… pic.twitter.com/IVDsOCuuyB