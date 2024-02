West Bengal: 'हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं', सीएम ममता ने कहा, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे

Highlights पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा एनआरसी लागू नहीं होने देंगे ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी ममता ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे

West Bengal: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा कि हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। ममता ने कहा कि हम बंगाल के किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा कि जहां प्रशासन प्रशासन की तरह काम कर रहा है वहां उन्हें अपना काम करने की स्वतंत्रता दें। हमने कैंप लगाएं हैं ताकि जिन लोगों को समस्याएं हैं वे आएं हमें बताएं और हम उसे दूर कर दें। जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है उन्हें हम एक अलग कार्ड देंगे।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "I want to ask the BJP why are they playing this dirty game?... They are snatching away the democratic rights of the people, and the rights of the beneficiaries. We are not going to implement NRC in Bengal please remember... We are… pic.twitter.com/qDbpiLK77t — ANI (@ANI) February 19, 2024

किसी गरीब के साथ हम गलत नहीं होने देंगे। हमने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसका नाम 'आधार ग्रीवेंस पोर्टल ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट' है। जिनका आधार कार्ड निष्क्रिय किया गया है वे हमें जल्द से जल्द बताएं जिससे उन्हें उनके गणतांत्रिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकार मिलते रहें। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से पूछती हूं कि वे यह गंदा खेल क्यों खेल रहे हैं। वे लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार, लाभार्थियों का अधिकार छीन रहे हैं, हम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देंगे।

#WATCH | West Bengal CM Mamata Banerjee says, "We will give a separate card to those whose names are being struck off... We will not let any poor person go wrong. We have prepared a portal named 'Aadhaar Grievance Portal of West Bengal Government'. Those whose Aadhaar card has… pic.twitter.com/qf2pkvbJ1x — ANI (@ANI) February 19, 2024

पीएम के नाम लिखी चिट्ठी

ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के नाम एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्होंने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स पर दी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि बंगाल में लोगों के आधार कार्डों को लापरवाही से निष्क्रिय करने की कड़ी निंदा करता हूं, खासकर पश्चिम बंगाल में एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों को निशाना बनाकर। बिना किसी पूर्व जांच या राज्य सरकार से परामर्श के आधार कार्ड को निष्क्रिय करने का केंद्र का एकतरफा निर्णय है।

West Bengal CM Mamata Banerjee writes to PM Narendra Modi



"I vehemently condemn the reckless deactivation of Aadhaar cards, particularly targeting SC, ST and OBC communities in West Bengal... We are all citizens of India. Every resident can avail West Bengal Government's… pic.twitter.com/tKQeFzrVsd — ANI (@ANI) February 19, 2024

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पात्र लाभार्थियों को कल्याणकारी योजनाओं से वंचित करने की यह एक भयावह साजिश है। पत्र में आगे लिखा कि हम सभी भारत के नागरिक हैं। प्रत्येक निवासी बंगाल सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है, भले ही उनके पास आधार कार्ड हो या नहीं।

