बीबीसी पर आयकर सर्वे को ममता बनर्जी ने बताया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, कहा- ये भाजपा सरकार का राजनीतिक बदला है

Highlights ममता बनर्जी ने कहा कि बीबीसी पर आयकर सर्वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा सरकार का राजनीतिक बदला है। उन्होंने कहा कि बीबीसी पर आयकर सर्वे प्रेस की आजादी को प्रभावित कर रहा है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीबीसी पर आयकर सर्वे को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर हमला बोला। उन्होंने कहा, "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा राजनीतिक बदले की भावना से सरकार चला रही है। यह न केवल प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है, देश में कोई मीडिया नहीं बचेगा। मीडिया पहले से ही उनके द्वारा नियंत्रित है। मीडिया अपनी आवाज नहीं उठा सकती।"

बीबीसी (ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन) इंडिया के खिलाफ आयकर विभाग का 'सर्वे ऑपरेशन' बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। आयकर विभाग ने कथित कर अपवंचना की जांच के तहत दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों और दो अन्य संबंधित स्थानों पर मंगलवार को 'सर्वे ऑपरेशन' शुरू किया था। आयकर विभाग के कर्मचारी मंगलवार को सुबह साढ़े 11 बजे बीबीसी कार्यालय पहुंचे और वे अब भी वहां मौजूद हैं।

It's very unfortunate. BJP is running govt with a political vendetta. It's not only affecting the freedom of the press, there will be no media left in the country. Media is already controlled by them. Media can't raise its voice: West Bengal CM on Income-tax survey on BBC India pic.twitter.com/ztaQSnTItU