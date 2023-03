मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक के लिए विपक्षी नेताओं को किया आमंत्रित, उद्धव गुट की शिवसेना ने बनाई दूरी, कहा- राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया

Highlights संजय राउत ने कहा, शिवसेना (यूबीटी) खड़गे के आवास पर होने वाली बैठक में शामिल नहीं होगी राहुल गांधी के 'मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं' बयान को बताई बैठक में न शामिल होने वजह उद्धव ने कहा- सावरकर हमारे लिए भगवान के समान हैं और हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे

नई दिल्ली: राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार रात्रि (27 मार्च) दिल्ली में अपने आवास पर एक बैठक के लिए समान विचारधारा वाले दलों के विपक्षी तल के नेताओं को आमंत्रित किया है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में शामिल उद्धव गुट की शिवसेना ने इस बैठक से दूरी बना ली है।

उद्धव गुट का मानना है कि राहुल गांधी ने क्रांतिकारी वीर सावकर का अपमान किया है। शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत ने एएनआई से बातचीत के दौरान कहा कि उद्धव ठाकरे गुट ने आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं।

Uddhav Thackeray faction decides not to attend the meeting at Mallikarjun Kharge's residence today because Rahul Gandhi said that I am not Savarkar, I am Gandhi: Sanjay Raut to ANI pic.twitter.com/rJN0wqR8gl

इससे पूर्व शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से सावरकर पर टिप्पणी करने से बचने के लिए कहा। उद्धव ने रविवार शाम मालेगांव में अपनी शिव गर्जन रैली को संबोधित करते हुए कहा, "मैं राहुल गांधी को बताना चाहता हूं कि हम आपकी 'भारत जोड़ो यात्रा' में आपके साथ चले क्योंकि यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन मैं राहुल गांधी से खुलकर कहना चाहता हूं कि सावरकर हमारे लिए भगवान के समान हैं और हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे...। हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में साथ हैं। लेकिन इस तरह के बयान न दें या ऐसे कदम न उठाएं जिससे दरार पैदा हो।"

Will not tolerate the insult of Savarkar. The alliance of Uddhav faction, Cong & NCP was made to protect democracy & we need to work unitedly. Rahul Gandhi is being provoked deliberately but if we waste time in this, democracy will cease to exist: Uddhav Thackeray on Rahul… pic.twitter.com/oRsin0IrES