जितने कानून बनाने हो बना लो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान से चलेगा: सपा नेता एसटी हसन

Highlights सपा नेता ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त करने की असम सरकार की मंजूरी के जवाब में दी प्रतिक्रिया कहा, जितने कानून बनाने हो बना लो, लेकिन मुसलमान सिर्फ शरीयत और कुरान से चलेगा 29 जनवरी को, एसटी हसन ने कहा था कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बजाय कुरान को प्राथमिकता देंगे

नई दिल्ली: असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को समाप्त करने की असम सरकार की मंजूरी के जवाब में, विवादास्पद समाजवादी पार्टी के सांसद डॉ. सैयद तुफैल (एसटी) हसन ने घोषणा की कि मुसलमान केवल शरिया कानून और कुरान का पालन करेंगे। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो सपा सांसद ने कहा, "इस बात को इतना उजागर करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान शरीयत और कुरान का पालन करेंगे। वे (सरकार) जितने चाहें उतने अधिनियमों का मसौदा तैयार कर सकते हैं। आए दिन नए-नए कानून बनते रहते हैं। क्या वे मुसलमानों से निकाह (इस्लामी समारोह) न करने और किसी अन्य परंपरा के अनुसार शादी करने के लिए कहेंगे? क्या वे हिंदुओं से अपने मृतकों का दाह संस्कार करने के बजाय उन्हें दफनाने के लिए कहेंगे? हर धर्म के अपने-अपने रीति-रिवाज होते हैं। इन्हें हजारों वर्षों से देखा जा रहा है। उनका पालन किया जाता रहेगा। उनके कानूनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तीन तलाक हटा दिया गया है (तीन तलाक कानून के बाद)? बल्कि, इसका दुरुपयोग बढ़ गया।"

बता दें कि 29 जनवरी को, एसटी हसन ने कहा था कि वह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के बजाय कुरान को प्राथमिकता देंगे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और नागरिक संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ बात की और दावा किया कि ये अस्वीकार्य है और इन्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यह एनआरसी लागू करने की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला, “अगर यूसीसी के पास कुरान और हदीस से अलग कानून हैं तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हम कुरान और हदीस के अनुयायी हैं। अगर हमारे धर्म पर हमला हुआ तो हम किसी भी हद तक जाएंगे।”

#WATCH | Moradabad, Uttar Pradesh | On Assam Government repealing the Assam Muslim Marriages & Divorces Registration Act, SP MP S.T. Hasan says, "There is no need to highlight this so much. Muslims will follow Shariat and Quran. They (the government) may draft as many Acts as… pic.twitter.com/pf6Nyydh9N