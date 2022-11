मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनावः अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल बे-'कार', 14.32 करोड़ की संपत्ति, 14.26 लाख रुपये का कर्जा, यहां देखें चुनावी हलफनामे

Highlights कुल 14 करोड़ 32 लाख दो हजार 605 रुपये की संपत्ति है। अखिलेश यादव के पास 17.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 8.33 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति है। ढाई किलो से अधिक (2774.674 ग्राम) सोने के आभूषण और 203 ग्राम मोती तथा 127.75 कैरेट के हीरे हैं।

लखनऊः मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी (सपा) उम्मीदवार और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव 14 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मूल्य की चल-अचल संपत्तियों की मालिक हैं। डिंपल के पास 59 लाख 76 हजार 687 रुपये के जेवरात हैं, मगर उनके पास कोई कार या अन्य वाहन नहीं है।

डिंपल यादव ने सोमवार को मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान नामांकन के साथ संलग्न किए गए संपत्ति और दायित्व के ब्योरे संबंधी शपथपत्र के मुताबिक उनके पास कुल 14 करोड़ 32 लाख दो हजार 605 रुपये की संपत्ति है।

#WATCH | Netaji's blessing has always been with us and I hope that the people of Mainpuri will also bless Samajwadi Party (SP): Dimple Yadav, SP leader after filing her nomination for Mainpuri assembly by-polls pic.twitter.com/oTwWQzxcG8 — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 14, 2022

इनमें चार करोड़ 70 लाख तीन हजार 687 रुपये की चल संपत्ति तथा नौ करोड़ 61 लाख 98 हजार 918 रुपये की अचल संपत्तियां शामिल हैं। डिंपल के पति सपा प्रमुख अखिलेश यादव के पास 17.22 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 8.33 करोड़ रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति है।

It will be a true tribute to Netaji if the people of Mainpuri vote for Samajwadi Party with majority: SP chief Akhilesh Yadav — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 14, 2022

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर 17.2 से लाख रुपये से ज्यादा की देनदारी है, जबकि उनकी पत्नी डिंपल पर 14.26 लाख रुपये से अधिक की देनदारी प्रदर्शित की गई है। हलफनामे के मुताबिक डिंपल के पास ढाई किलो से अधिक (2774.674 ग्राम) सोने के आभूषण और 203 ग्राम मोती तथा 127.75 कैरेट के हीरे हैं। इन सभी आभूषणों की कुल कीमत 59 लाख 76 हजार 687 रुपये है।

Samajwadi Party leader Dimple Yadav filed her nomination for the Mainpuri Assembly by-election today. Party chief Akhilesh Yadav was also with her.



(Source: Samajwadi Party) pic.twitter.com/iQzdDhsmak — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 14, 2022

उनके पास सवा लाख रुपये का कंप्यूटर है। हालांकि, डिंपल के पास कोई कार या अन्य वाहन नहीं है। वर्ष 2012 और 2014 में कन्नौज से सांसद रह चुकीं डिंपल ने लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1998 में स्नातक (बी. कॉम) की डिग्री हासिल की थी। वर्ष 1999 में उनकी अखिलेश यादव से शादी हुई थी।

Web Title: Mainpuri Lok Sabha seat by-election sp chief Akhilesh Yadav wife Dimple yadav does not car property worth Rs 14-32 crore, loan Rs 14-26 lakh see affidavit