'मैं तेरी गर्दन दबा दूँगा...': आप MLA मेहराज मलिक की हिरासत के विरोध में पत्नी कर रही थी फेसबुक लाइव, पति ने बीच में आकर धमकाया | VIDEO

कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के एकमात्र आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक की कड़े सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत गिरफ्तारी के बाद पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

फातिमा फारूक, जो कथित तौर पर एक स्थानीय राजनीतिज्ञ हैं और अपने उग्र भाषणों के लिए जानी जाती हैं, सोमवार शाम को मेहराज मलिक का बचाव करते हुए लाइव-स्ट्रीमिंग कर रही थीं, जब उनके पति ने अचानक उन्हें रोक दिया, जिससे लाइव-स्ट्रीम दंपति के बीच बहस में बदल गई।

मेहराज मलिक की नज़रबंदी पर फ़ातिमा काफ़ी नाराज़ दिख रही थीं और अपने राजनीतिक मतभेदों की परवाह किए बिना वीडियो में उनका बचाव कर रही थीं। वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है, "सब जानते हैं कि मैं मलिक की समर्थक नहीं हूँ और मैं डिप्टी कमिश्नर के ख़िलाफ़ उनके अपमानजनक शब्दों की भी निंदा करती हूँ, लेकिन उन पर पीएसए लगाने से सभी, खासकर ग़रीब लोग निराश हुए हैं।"

अचानक, उनके पति अंदर आए और उनसे पूछा, "तू क्या लाइव कर रही है" और "तुझे बकवास करने की क्या जरूरत है?" इसके बाद मामला गरमा जाता है, पति लाइव स्ट्रीम रोकने के लिए अपनी पत्नी के हाथ से फ़ोन छीनने की कोशिश करता है और उसे धमकाते हुए सुनाई देता है, "मैं तेरी गर्दन दबा दूँगा..."।

इसके बाद, फ़ातिमा अपनी जगह पर डटी रहती है, कैमरा उसकी तरफ घुमाती है और कहती है, "देखो सब लोग! ये मेरे पति हैं, सच्चाई के ख़िलाफ़ खड़े हैं!"

यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रहा है और इसने विवाह में राजनीतिक मतभेदों की चुनौतियों पर बहस छेड़ दी है।

मेहराज मलिक की नज़रबंदी

जम्मू और कश्मीर के आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक को सोमवार को राज्य के डोडा ज़िले में सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में कठोर जन सुरक्षा अधिनियम (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया।

मलिक की नज़रबंदी पहली बार किसी मौजूदा विधायक को PSA के तहत हिरासत में लिया गया। जन सुरक्षा अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू एक विशिष्ट, निवारक निरोध कानून है, जिसके तहत किसी मामले में बिना किसी आरोप या मुकदमे के दो साल तक की हिरासत की अनुमति है।

आप नेता संजय सिंह बुधवार को श्रीनगर पहुँचे, हालाँकि उन्हें एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सिंह की 'हिरासत' की निंदा की और कहा कि यह राज्य में लोकतंत्र के लिए "अच्छा नहीं" है।

