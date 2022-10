महुआ मोइत्रा ने गुरमीत राम रहीम सिंह के वर्चुअल सत्संग में शामिल होने के लिए करनाल की मेयर पर साधा निशाना, पूछा ये सवाल

Highlights महुआ मोइत्रा वर्चुअल सत्संग में राम रहीम सिंह को पिताजी कहकर संबोधित करने के लिए करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता पर हमलावर हुईं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 40 दिन की पैरोल मिली है। पत्रकार रण चंदर छत्रपति की हत्या में शामिल होने के लिए राम रहीम को भी दोषी ठहराया गया है।

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को हरियाणा की सुनारिया जेल में कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की 40 दिन की पैरोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर निशाना साधा। मोइत्रा वर्चुअल सत्संग में राम रहीम सिंह को पिताजी कहकर संबोधित करने के लिए करनाल की मेयर रेणु बाला गुप्ता पर हमलावर हुईं।

जानकारी के अनुसार, इस सत्संग में कई भाजपा नेताओं सहित कई राजनेताओं ने भाग लिया था। वहीं, मोइत्रा ने ट्वीट कर लिखा, "करनाल की मेयर ने सजायाफ्ता बलात्कारी और हत्यारे राम रहीम को 'पिताजी' कहा, करनाल आओ और एक बार फिर 'स्वच्छता' का संदेश दो और हमें आशीर्वाद दो। भाजपा को चुनाव जीतने के लिए इस आदमी की जरूरत है? वह ऑनलाइन क्या पढ़ा रहा है? रेप कैसे करें? हत्या कैसे करें?"

Karnal mayor calls convicted rapist & murderer Ram Rahim “Pitaji”, says “come to Karnal & once again give message of ‘swachhta’ and bless us”



BJP needs this man to win elections? What is he teaching online? How to rape? How to murder?