Mahtari Vandan Yojana: 'माताएं-बहनें मैं काशी से बोल रहा हूं', पीएम मोदी बोले मेरी गारंटी है आपके खाते में आएंगे पैसे

Highlights वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का शुभारंभ इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में आएंगे पैसे योजना के तहत 655 करोड़ की पहली किस्त जारी की गई है

Mahtari Vandan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के शुभारंभ में शामिल हुए। पीएम ने संबोधित किया। पीएम ने कहा कि माताएं और बहनें मैं काशी से बोल रहा हूं। कल रात मैंने यहां बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। देश के 140 करोड़ लोगों की भलाई के लिए मंगल कामना की।

#WATCH | On the launch of ‘Mahatari Vandana Yojana’ in Chhattisgarh, PM Narendra Modi says,"...Before elections, many parties make many big promises. They promise to bring stars from the sky for you, but a party with clean intentions like the BJP fulfills the promises. Hence… pic.twitter.com/oSWeQpgcGC — ANI (@ANI) March 10, 2024

हालांकि, आज इस मौके पर मैं भी छत्तीसगढ़ आना चाहता था। लेकिन, बाबा की धरती से इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। पीएम ने कहा कि आज मुझे नारीशक्ति को सशक्त बनाने वाली 'महतारी वंदन योजना' को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। 'महतारी वंदन योजना' के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों को हर महीने 1 हजार रुपये देने का वायदा किया गया था।

#WATCH | On the launch of ‘Mahatari Vandana Yojana’ in Chhattisgarh, PM Narendra Modi says,"...In the last 10 years, our government has transformed the lives of more than 10 crore women of self-help groups. More than one crore women have become 'Lakhpati Didi'...Now we have… pic.twitter.com/9ZzMIIfAMN — ANI (@ANI) March 10, 2024

बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं-बहनें अब चिंता छोड़ दें। उनके खाते में बिना किसी परेशानी के हर महीने पैसे आएंगे। यह मोदी की गारंटी है। क्योंकि हम जो कहते हैं वह करते भी हैं।

चुनाव से पहले दूसरी पार्टियां वादे करती हैं

पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन भाजपा जैसी साफ नीयत वाली पार्टी ही अपने वादे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में 'महतारी वंदन योजना' का ये वादा पूरा हुआ है। इसलिए ही तो लोग कहते हैं मोदी की गारंटी का मतलब होता है, गारंटी पूरा होने की गारंटी।

पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदला है।

हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देशभर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। पीएम ने इस दौरान कहा कि आगे भी हम अपने वादे पूरे करेंगे।

Web Title: Mahtari Vandan Yojana PM Modi launch Chhattisgarh video conferencing live updates