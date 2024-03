ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह सम्पन्न हुआ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुति दी

Highlights कलाकारों का प्रदर्शन इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन के मनमोहक प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ इस विशाल आयोजन के लिए हजारों श्रद्धालु ईशा योग केंद्र में एकत्र हुए इस भव्य प्रदर्शन को दुनिया भर में 22 भाषाओं में प्रसारित किया गया

कोयंबटूर/बेंगलुरु: "ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह भाषा, राष्ट्रीयता, धर्म और संस्कृति से परे है, एक दुर्लभ एकीकृत दृश्य और वर्तमान दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता है। यहां दी गई विधियां अद्वितीय हैं, जिनमें चार मार्ग हैं - भक्ति, क्रिया, कर्म और ज्ञान। यह व्यापक दृष्टिकोण ग्रह पर हर व्यक्ति की प्यास और चिंता को संतुष्ट करता है।" भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 8 मार्च को कोयंबटूर में सद्गुरु के ईशा योग केंद्र में रात भर चलने वाले महाशिवरात्रि समारोह के सम्मानित अतिथि के रूप में उद्घाटन करते हुए ये कहा।

वार्षिक रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम शुक्रवार (8 मार्च) को शाम 6 बजे शुरू हुआ और 9 मार्च को सुबह 6 बजे तक जारी रहा। धनखड़ के साथ उनकी पत्नी और भारत की दूसरी महिला डॉ. सुधेश धनखड़ भी थीं। सद्गुरु ने योग केंद्र में उपराष्ट्रपति का स्वागत किया, जहां उपराष्ट्रपति, अपनी पत्नी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ, ध्यानलिंग में सद्गुरु द्वारा आयोजित पंच भूत क्रिया (पांच तत्वों की सफाई) में शामिल हुए। उसके बाद उन्हें महाशिवरात्रि स्थल-प्रतिष्ठित आदियोगी, जो उत्सव का मुख्य स्थल है, तक ले जाया गया। श्री धनखड़ ने योगेश्वर लिंग को कैलाश तीर्थम अर्पित किया, जहां उन्होंने दुनिया भर में योग के प्रसार के प्रतीक के रूप में महायोग यज्ञ जलाकर रात भर चलने वाले उत्सव का उद्घाटन किया।

कोयंबटूर के ईशा योग केंद्र में शुक्रवार की रात को महाशिवरात्रि उत्सव में दुनिया भर के प्रसिद्ध कलाकारों से लेकर लोक कलाकारों, हिप-हॉप, रैप कलाकारों, ड्रमर और बैंडों ने विविध प्रकार के प्रदर्शन प्रस्तुत किए। धनखड़ ने कहा, “सद्गुरू न केवल युवाओं को अभ्यास के लिए प्रेरित कर रहे हैं बल्कि उन्हें योग को दुनिया के हर कोने में ले जाने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं।“ धनखड़ ने टिप्पणी की, “एक विभाजित और रोगी दुनिया में, सद्गुरु करुणा और समावेशिता उत्पन्न करते हैं। मानवता और ग्रह के लिए वास्तविक मुद्दों पर उनके ध्यान ने उन्हें हर जगह प्रशंसा दिलाई है।

कलाकारों का प्रदर्शन इंडियन आइडल 12 के विजेता पवनदीप राजन के मनमोहक प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक, पद्म श्री शंकर महादेवन ने मंच संभाला और "एकदंताय वक्रतुण्डाय" और उसके बाद शक्तिशाली "शिव तांडव स्त्रोत" की प्रस्तुति से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रदर्शन तब अपने चरम पर पहुंच गया जब सद्गुरु और गायक संदीप नारायण एक संयुक्त प्रदर्शन के लिए महादेवन के साथ शामिल हुए। तीनों ने कावेरी पर सद्गुरु द्वारा लिखित गीत "कावेरी थाई" गाया। यह गाना कावेरी की स्तुति में आधा तमिल में और आधा कन्नड़ में गाया गया था। थिरु आरएन रवि, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल, श्री इंद्रसेना रेड्डी, त्रिपुरा के माननीय राज्यपाल, श्री बनवारीलाल पुरोहित, पंजाब के माननीय राज्यपाल, थिरु एल मुरुगन, सूचना और प्रसारण, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी उद्योग के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इस अवसर पर उपस्थित थे।

