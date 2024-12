Maharashtra: ये क्या राजनीति?, नागपुर में फडणवीस और ठाकरे मुलाकात, 2 किसान के साथ नई दिल्ली में पीएम मोदी से मिले शरद पवार, देखें वीडियो

Highlights नागपुर में विधान भवन परिसर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। किसानों के खेत से लाई गई अनार की एक पेटी भेंट की। 98वें मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया था।

नागपुर/नई दिल्लीः राजनीति में कुछ भी संभव है। शिवसेना (उबाठा) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में विधान भवन परिसर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की। बुधवार को नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। उनकी यह मुलाकात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महा विकास आघाड़ी (एमवीए) की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नीत महायुति से हार के कुछ सप्ताह बाद हुई।

#WATCH | Delhi: NCP-SCP chief Sharad Pawar met PM Narendra Modi today in the Parliament regarding pomegranate issue of farmers.



Visuals as he leaves from the Parliament.