Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: मुंबई में 113 वर्षीय महिला कंचनबेन नंदकिशोर बादशाह और 103 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारिख ने डाला वोट?, जोश और जुनून को सलाम

Maharashtra Vidhan Sabha Chunav: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को मुंबई में 113 वर्षीय एक महिला और 103 वर्षीय एक स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर महानगर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शायी। इसी तरह मध्य महाराष्ट्र के लातूर शहर में बुधवार को 101 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला ने अपना वोट डाला और यह साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक कर्तव्य को पूरा करने में उम्र कोई बाधा नहीं है। नर्मदाबाई मदनलाल तोशनीवाल (101) ने शहर के सोलापुर गली स्थित वेंकटेश प्राथमिक विद्यालय में में बनाए गए मतदान केंद्र संख्या 334 पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ मतदान करने पहुंची थीं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक मत का महत्व है।

113 years old Kanchanben Badshah votes in Mumbai.



Youngsters who avoid voting must learn from people like her. pic.twitter.com/ZdYNp1jf8M