Maharashtra SSC Result 2024: नतीजे हुए घोषित, 5.58 लाख कैंडिडेट के आए 75 फीसदी अंक, टॉप पर कोंकण

Maharashtra SSC Result 2024:महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (MSBSHSE) ने एसससी या कक्षा 10वीं के बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इस बात की जानकारी बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 11 बजे दी। इसके साथ मार्कशीट भी रिलीज कर दी गई है। छात्र अब अपने रिजल्ट MSBSHSE की आधिकारिक वेबसाइट पर mahresult.nic.in और sscresult.mahahssboard.in देख सकते हैं। इसके साथ अभ्यर्थियों को अपने रोल नंबर और मां का भी नाम फिल करना होगा। तब जाकर आप अपने नतीजे एसएमएस और डिजीलॉकर के जरिए देख पाएंगे।

राज्य के कोंकण क्षेत्र के छात्र 98.11 फीसदी के साथ पास होने में सफल रहे। एमएसबीएसएचएसई मानदंडों के अनुसार, बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए छात्रों को सिद्धांत और व्यावहारिक में कम से कम 35 फीसदी अंक प्राप्त करने होते हैं। साल 2024 में आए नतीजों में 75 फीसदी या उससे अधिक अंक हासिल करने वाले छात्रों की संख्या 5,58,021 रही है।

बोर्ड परीक्षा में करीब 1560154 छात्र रजिस्टर्ड हुए, इसके साथ 1549326 छात्रों ने ही एग्जाम दिया। वहीं, 148441 छात्र पास होने में सफल रहे और कुल 95.81 फीसदी बच्चों ने परीक्षा पास कर ली है। जबकि, लड़के 97.21 फीसद पास हुए और लड़कियां 94.56 फीसदी हुए। वहीं, कोंकण क्षेत्र के बच्चे 99.01 फीसदी बच्चे पास हुए, जबकि सबसे कम नागपुर जिले में बच्चों का पास होने का 94.73 फीसद रहा।

Great News! Maharashtra State Board of Secondary & Higher Secondary Education, Class X 2024 Result now available on #Digilocker Result Page https://t.co/izjH9VdY0R

Congratulations to all students #maharastra#classx#Result2024pic.twitter.com/E7PuKZEOb5