Speaker Election: शिवसेना विधायक यामिनी जाधव की वोटिंग के दौरान विपक्षी नेताओं ने लगाए "ईडी, ईडी" के नारे, सामने आया वीडियो

Highlights विधानसभा स्पीकर का आज चुनाव हो गया है। इस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को विधानसभा स्पीकर चुना गया है। ऐसे में शिवसेना के यामिनी जाधव के वोटिंग के दौरान "ईडी, ईडी" के नारे भी लगाए है।

Maharashtra Speaker Election: शिवसेना के यामिनी यशवंत जाधव जब विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट दे रही थी तब विपक्षी बेंच के विधायकों ने "ईडी, ईडी" के नारे लगाए है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है।

वीडियो में यह देखा जा रहा है कि जब वे वोट दे रही है तो पिछे से कुछ नेता "ईडी, ईडी" कहते हुए चिल्ला रहे है। हालांकि इस पर यामिनी यशवंत जाधव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि विधानसभा स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर की जीत हुई है और वह महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बन चुके हैं।

जानकारी के मुताबिक, भायखला की शिवसेना विधायक यामिनी जाधव पर कुछ महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ा था। यह छापा करीब चार दिन तक चला था। आपको बता दें कि इस रेड से पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने यामिनी जाधव पर यह आरोप लगाया था कि उन्होने एक फर्जी कंपनी बनाकर आर्थिक लेन-देन की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस रेड में कुछ कागजात मिले थे जिससे आने वाले दिनों में विधायक यामिनी जाधव की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसे में नवभारत टाइम्स के हवाले से यह खबर चली थी कि आने वाले दिनों में उनसे ईडी भी पूछताछ कर सकती है।

#WATCH | Maharashtra: MLAs on Opposition benches shouted "ED, ED" when Shiv Sena Yamini Yashwant Jadhav registered her head count for the Speaker's election in the Assembly.



