एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फड़नवीस की मुलाकात की खबरों पर भाजपा ने साधी चुप्पी, गुवाहाटी में बागी विधायकों की आज अहम बैठक

Highlights एकनाथ शिंदे की देवेंद्र फड़नवीस से मुलाकात की खबरें, भाजपा ने इन खबरें पर साधी चुप्पी। सूत्रों के अनुसार शिंदे चार्टर्ड प्लेन से वडोदरा पहुंचे थे, उस समय अमित शाह भी वडोदरा में मौजूद थे। एकनाथ शिंद आज गुवाहाटी में होटल में अन्य बागी विधायकों के साथ अहम बैठक भी करने वाले हैं।

गुवाहाटी: महाराष्ट्र में जारी सियायी संकट के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे और भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस के बीच कथित तौर पर मुलाकात की खबर आई हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। ऐसी खबरें हैं कि शुक्रवार रात वडोदरा में शिंदे और फड़नवीस की मुलाकात हुई। सूत्रों के अनुसार उस समय अमित शाह भी वडोदरा में मौजूद थे। हालांकि शाह इस मीटिंग में शामिल हुए थे या नहीं, इस संबंध में जानकारी सामने नहीं आ सकी है।

फड़नवीस से कथित तौर पर मुलाकात की खबरों के बीच सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है कि अगले एक या दो दिनों में पूरी सियासी ड्रामे को लेकर तस्वीर और साफ हो सकती है। दरअसल सूत्रों के अनुसार एकनाथ शिंदे आज दोपहर 12 बजे से बागी विधायकों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं। इसमें आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी।

Maharashtra political crisis | Shiv Sena rebel leader Eknath Shinde calls a meeting of MLAs at 12 PM in Guwahati hotel, to discuss further strategy: Sources