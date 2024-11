Maharashtra New CM: एकनाथ शिंदे ने डाले हथियार?, महाराष्ट्र में बीजेपी के सीएम!, सुनील तटकरे बोले- 3 दिन में पीएम मोदी और शाह करेंगे फैसला, बावनकुले ने की सराहना

Highlights Maharashtra New CM: लोकसभा चुनाव में मिली हार से उबरते हुए भाजपा ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की। Maharashtra New CM: शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने भी प्रदर्शन किया। Maharashtra New CM: महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत के लिए के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए।

मुंबईः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बुधवार को महायुति सहयोगी एकनाथ शिंदे को यह कहने के लिए धन्यवाद दिया कि राज्य के अगले मुख्यमंत्री पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का फैसला उन्हें स्वीकार्य होगा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री शिंदे द्वारा अपना रुख स्पष्ट किए जाने के तुरंत बाद बावनकुले ने नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए विपक्ष पर अफवाह फैलाने और शिंदे के चरित्र पर आक्षेप लगाने का आरोप लगाया। भाजपा नेता बावनकुले ने कहा, ‘‘मैं शिंदे को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया।

उन्होंने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया है। मुझे उन पर गर्व है।’’ बावनकुले ने महाराष्ट्र की प्रगति के प्रति शिंदे की प्रतिबद्धता की भी प्रशंसा की और नागपुर-मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस-वे के पूरा होने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। बावनकुले ने कहा, ‘‘उन्होंने (शिंदे) महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया।’’

