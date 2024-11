Maharashtra New CM: दिल्ली के बाद मुंबई में महायुति की एक और बैठक?, शाह और नड्डा से मिले एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार, देखें वीडियो

Highlights दिल्ली में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में लिया जाएगा। भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के साथ ‘‘अच्छी और सकारात्मक’’ चर्चा हुई। मुंबई में महायुति की एक और बैठक होगी।

Maharashtra New CM: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में सरकार गठन के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) प्रमुख जे.पी. नड्डा के साथ उनकी ‘‘अच्छी और सकारात्मक’’ चर्चा हुई। मुंबई रवाना होने से पहले यहां संवाददाताओं से बातचीत में शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला राज्य की राजधानी में महायुति गठबंधन की एक अन्य बैठक में लिया जाएगा। शिंदे ने निवर्तमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अजित पवार के साथ बृहस्पतिवार देर रात शाह तथा नड्डा से मुलाकात की।

महाराष्ट्र में अगली सरकार के लिए सत्ता साझेदारी सहमति पर बातचीत की। विधानसभा चुनावों में भाजपा नीत गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद यह बैठक हुई। शिंदे ने शुक्रवार सुबह संवाददाताओं से कहा, ‘‘बैठक अच्छी और सकारात्मक रही। यह पहली बैठक थी। मुंबई में महायुति की एक और बैठक होगी।’’

