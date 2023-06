गुजरात में होने वाले भारत-पाक मैच को लेकर राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने जताई आपत्ति, कहा- "बाला साहेब होते तो वो भी करते ऐतराज"

Highlights अहमदाबाद में होने वाले पाक-इंडिया मैच पर राज ठाकरे के नेता ने जताई आपत्ति संदीप देशपांडे ने कहा कि बाला साहेब होते तो वो भी पाकिस्तान टीम के भारत आने पर विरोध करते 15 अक्टूबर को विश्व कप के लिए पाक-इंडिया अहमदाबाद में भिड़ेंगी

मुंबई: आईसीसी पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट के लिए सभी टीमें तैयार हो गई है और फैन्स भी क्रिकेट के इस महामुकाबले को देखने के लिए तैयार है। मगर उससे पहले भारत और पकिस्तान के बीच खेले जाने वाले मैच को लेकर भारत में सिसायत गरमा गई है।

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के नेता संदीप देशपांडे ने आईसीसी पुरुष विश्व कप टूर्नामेंट के हिस्से के रूप में अहमदाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एक दिवसीय क्रिकेट मैच पर आपत्ति जताई है।

राज ठाकरे के नेता ने सवाल किया कि जिन्होंने हमारे सैनिकों पर हमला किया और उन्हें मार डाला और हमारे अधिकारियों के लिए शहद का जाल बिछाया...क्या हमें ऐसे देश के साथ खेलना चाहिए?

India vs pakistan match not accepted in India Balasaheb would never have tolerated it and not in NaMo stadium what stand does Bjp shivsena have on this?I I will not ask this to UBT because they have left Hindutva