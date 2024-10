Assembly Elections 2024 Date LIVE: महाराष्ट्र में एक तो झारखंड में दो चरणों में होगा मतदान, जानें मतगणना की तारीख

Highlights महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जानें झारखंड में किस दिन होंगे चुनाव इलेक्शन कमीशन ने किया तारीखों का ऐलान

Maharashtra and Jharkhand Assembly Elections Date: भारतीय चुनाव आयोग ने आज महाराष्ट्र और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के अनुसार, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में होंगे मतदान औप मतों की गिनती 23 नंबवर 2024 की जाएगी।

झारखंड के चुनाव दो चरणों में होंगे। वहीं, मतगणना 13 नवंबर को मतदान होंगे और दूसरे चरण के मतदान 20 नंवबर को होगा। वहीं, 23 को नतीजे आएंगे। मंगलवार, 15 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मतदान दिवस और मतगणना की तारीखों की घोषणा की है।

दरअसल, 288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होगा, जबकि 81 सीटों वाली झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी, 2025 को समाप्त होगा। ऐसे में इस साल के अंत में होने वाले यह चुनाव बेहद अहम है।

महाराष्ट्र में, भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से बना सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, महा विकास अघाड़ी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगा, जिसमें कांग्रेस, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) शामिल हैं।

झारखंड में, सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), जो INDIA ब्लॉक का हिस्सा है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ जाएगा, जिसमें ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (AJSU), जनता दल (यूनाइटेड) और भाजपा शामिल हैं।

इससे पहले अक्टूबर महीने में जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न कराए गए। इन चुनावों के नतीजे देखने के बाद सभी पार्टियों महाराष्ट्र और झारखंड में एक्टिव हो गई है।

चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेस के जरिए घोषणा करते हुए अन्य जानकारी दी..

चुनाव आयोग ने झारखंड के मतदाताओं की संख्या बताई

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अगले दो दिनों में महाराष्ट्र चुनावों के लिए 60 से अधिक नामों के साथ अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है, जब इसे केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) द्वारा मंजूरी दे दी जाएगी।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोमवार को नई दिल्ली में पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख नेताओं और दो राज्य चुनाव प्रभारियों भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव के साथ मैराथन बैठक की। पार्टी की महाराष्ट्र इकाई ने सीईसी के चयन के लिए मौजूदा विधायकों सहित लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं।

इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें महा विकास अघाड़ी (एमवीए) में सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे और चुनावी गारंटी जैसे प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। पार्टी का लक्ष्य उन गलतियों से बचना है, जिनकी वजह से हाल ही में हरियाणा चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में उनके आवास पर हुई बैठक में पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार और वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट शामिल हुए।

